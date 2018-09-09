СМИ: Манджукич хочет продлить контракт с "Ювентусом"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич заинтересован в продлении контракта с туринским клубом. Как утверждает calciomercato, 32-летний хорват хочет продлить действующее соглашение, рассчитанное до 2021 года, еще на один сезон.

Сообщается, что решение Манджукича поддерживает главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри, который рассматривает хорвата в качестве значимой фигуры не только в нападении, но и в обороне.

Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе туринского клуба он трижды становился чемпионом Италии. В текущем сезоне хорват провел 3 матча в серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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