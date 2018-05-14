СМИ: Манчини будет назначен главным тренером сборной Италии 15 мая

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини договорился с Федерацией футбола Италии (FIGC) об условиях контракта на посту наставника национальной команды, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, 53-летний специалист подпишет контракт с FIGC в Риме во вторник, 15 мая.

Напомним, накануне "Зенит" и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение тренера с питерцами, подписанное летом 2017 года, было рассчитано до конца сезон-2019/20 с возможностью продления еще на два.

После матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0) тренер сообщил, что у него нет договоренностей со сборной Италии.

Ожидается, что презентация Манчини в качестве главного тренера сборной Италии состоится 23 мая на базе "Скуарды адзурры" в Коверчано. Его зарплата составит 2 миллиона евро в год, соглашение будет рассчитано до конца Евро-2020 с возможностью автоматического продления еще на два года в случае выхода национальной команды в финальный турнир первенства Старого света.

Отметим, что 13 мая болельщик "Зенита" Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост нового главного тренера. В список вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").