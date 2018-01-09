12:34 | Футбол — Италия

СМИ: Манчини, Анчелотти и Конте - три претендента на пост главного тренера сборной Италии

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Главный тренер "Зенита"  Роберто Манчини входит в тройку претендентов на пост наставника сборной Италии. Как сообщает La Stampa, в бюджете Федерации футбола Италии на 2018 год уже выделены 5 миллионов евро на оплату услуг нового наставника.

По данным источника, главным претендентом рассматривается Карло Анчелотти, который сейчас без работы после ухода из "Баварии". Однако он хочет в первую очередь работать с клубами. Вторым кандидатом является наставник "Челси" Антонио Конте, который руководил сборной Италии на Евро-2016. Манчини – третий кандидат. Он изъявлял готовность в будущем возглавить сборную.

Напомним, что сборная Италии лишилась главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

в Челси как раз дядя Лёня, значит, Конте в Спартак, а Каррера - в сборную.

15:30

Serenky25

Конте в Италию, Манчини в Челси, дядя Леня в Синит. И все довольны.

14:29