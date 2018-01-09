СМИ: Манчини, Анчелотти и Конте - три претендента на пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини входит в тройку претендентов на пост наставника сборной Италии. Как сообщает La Stampa, в бюджете Федерации футбола Италии на 2018 год уже выделены 5 миллионов евро на оплату услуг нового наставника.

По данным источника, главным претендентом рассматривается Карло Анчелотти, который сейчас без работы после ухода из "Баварии". Однако он хочет в первую очередь работать с клубами. Вторым кандидатом является наставник "Челси" Антонио Конте, который руководил сборной Италии на Евро-2016. Манчини – третий кандидат. Он изъявлял готовность в будущем возглавить сборную.

Напомним, что сборная Италии лишилась главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.