СМИ: "Манчестер Юнайтед" отказался от дальнейшей борьбы за Милинковича-Савича

"Манчестер Юнайтед" прекратил борьбу за полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича из-за его большой цены, сообщает Football Italia со ссылкой на английские издания.

По данным СМИ, римляне запросили 100 миллионов евро за трансфер 23-летнего серба, поэтому манкунианцы решили отступить и сосредоточиться на других целях. Отметим, что "МЮ" рассматривал Милинковича-Савича как кандидата на замену Полю Погба, который, возможно, покинет клуб этим летом.

Сербский полузащитник также входит в сферу интересов "Ювентуса".