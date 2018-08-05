СМИ: Мальдини получит пост в руководстве "Милана"

Бывший многолетний капитан "Милана" Паоло Мальдини в ближайшее время получит пост в руководстве клуба, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, официально о назначении 50-летнего экс-защитника может быть объявлено уже сегодня, 5 августа.

При этом название должности, точный функционал и ширина полномочий легендарного игрока "Милана" не называются.

В последнее время у Мальдини были непростые отношения с бывшим президентом клуба Сильвио Берлускони – он раскритиковал решение последнего продать клуб китайскому бизнесмену Ли Йонхонгу, отмечая, что не верит в перспективы азиатских владельцев "россонери".

В этом году "Милан" из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management. После этого клуб полностью сменил совет директоров, новым техническим директором стал бывший полузащитник и тренер миланцев Леонардо.

Мальдини – воспитанник "Милана", он всю карьеру провел в родном клубе. С 1985 по 2009 год он выиграл 25 трофеев, включая 5 кубков Лиги чемпионов.