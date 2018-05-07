СМИ: Лихтштайнер близок к переходу в дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер может стать игроком дортмундской "Боруссии". Ранее он уже объявил, что покинет туринскую команду по окончании сезона.

Как сообщает Calciomercato.com, в немецком клубе уверены, что переход состоится. На протяжении последних двух недель представители клуба из Дортмунда ведут переговоры с братом игрока, который является его агентом.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец провел 26 матчей за "Ювентус" в серии А и сделал две результативные передачи. Его контракт истекает в 30 июня 2018 года, и он может уйти в другой клуб на правах свободного агента.