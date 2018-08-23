СМИ: Леонарду хочет вернуть в "Милан" Пату

Новый спортивный директор "Милана" Леонарду планирует подписать трех бразильских футболистов, сообщает Tuttosport. В их число входит бывший форвард клуба Пату, который сейчас защищает цвета китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Пату выступал в "Милане" с 2008 по 2012 год, пропустив довольно много матчей из-за травм. В сентябре игроку исполнится 29 лет. Леонарду знаком с Пату, поскольку возглавлял "Милан" в сезоне-2009/10.

Два других футболиста, входящих в сферу интересов Леонарду - олимпийский чемпион-2016, 25-летний защитник Родригу Кайю из "Сан-Паулу" и 20-летний хавбек Лукас Пакета из "Фламенго".