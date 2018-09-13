СМИ: "Лацио" продлит контракт с Милинковичем-Савичем

"Лацио" собирается продлить контракт с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем, утверждает calciomercato. Новое соглашение с 23-летним сербом будет рассчитано до 2023 года.

Заработная плата хавбека составит 3,2 миллиона евро за сезон. Трансферная стоимость повысится до 150 миллионов евро.

Этим летом сообщалось, что на Милинковича-Савича претендовали "МЮ", "Ювентус", "Реал", "ПСЖ" и "Челси".

В текущем сезоне серб провел 3 матча за римский клуб и не отметился результативными действиями.

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