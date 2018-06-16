СМИ: "Лацио" готов продать Стракошу в "Ливерпуль" за 40 миллионов евро

Руководство "Лацио" рассматривает возможность продажи вратаря Томаса Стракоши в "Ливерпуль", сообщает Sportitalia. По информации издания, римляне расчитывают заработать на продаже 23-летнего албанца 40 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что "красные" могут заплатить за голкипера 30 миллионов евро. По данным СМИ, мерсисайдцы, которые хотят укрепить вратарскую позицию, также рассматривают в качестве кандидатов Алиссона ("Рома") и Джанлуиджи Доннарумму ("Милан").

В сезоне-2017/18 Стракоша провел 54 матча во всех турнирах, пропустив 66 голов.