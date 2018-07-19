СМИ: Криштиану Роналду заплатил часть штрафа по налогам до перехода в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выплатил часть штрафа государству Испании по делу о неуплате налогов, информирует A Bola со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope. Ранее экс-форвард "Реала" признал свою вину и согласился выплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения.

Отмечается, что чемпион Европы до перехода в "Ювентус" выплатил 13,5 миллиона. Португальцу осталось заплатить налоговым службам еще 5,3 миллиона евро.

Ранее появлялась информация, что проблемы Роналду с налоговой могли стать одной из причин ухода нападающего из "Реала": клуб отказался помогать ему финансово.