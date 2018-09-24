СМИ: Конте может возглавить "Рому"

Бывший главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте может возглавить "Рому", утверждает Corriere dello Sport. Руководство римского клуба недовольно нынешним наставником команды Эусебио Ди Франческо и может уволить его в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что еще одним претендентом на пост главного тренера римлян является Паулу Соуза, который сейчас возглавляет китайский "Тяньцзинь".

Последним местом работы 49-летнего Конте был "Челси", который под его руководством становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок этой страны.

"Рома" занимает 14-е место в серии А после пяти туров, имея в активе 5 очков.

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