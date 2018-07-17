СМИ: Конте может возглавить "Милан"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может сменить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера "Милана", утверждает SportMediaset. Приход 48-летнего специалиста будет возможен в случае конкретных перестановок в руководстве "россонери".

Сообщается, что назначение Конте может привести к переходу в "Милан" форварда "Челси" Альваро Мораты, который был основным нападающим "синих" под руководством итальянца.

Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 год, завоевав с этой командой чемпионство и Кубок Англии.