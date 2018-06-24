СМИ: Канселу в ближайшие 48 часов перейдет в "Ювентус"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу в ближайшее время станет игроком "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, игрок прибудет в Турин в ближайшие 48 часов и подпишет контракт. Сумма трансфера составит 38 миллионов евро. При этом только 10-12 из них будут заплачены сразу же.

24-летний португалец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Интер". В 28 матчах он забил один мяч при четырех голевых передачах.