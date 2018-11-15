СМИ: "Интер" интересуется защитником "Тоттенхэма"

"Интер" интересуется защитником "Тоттенхэма" Яном Фертонгеном, сообщает Sky Sports. 31-летний бельгиец может перейти в итальянский клуб в начале 2019 года.

Фертонген не может договориться о продлении своего контракта с "Тоттенхэмом". Текущее соглашение действует до лета 2019 года.

31-летний бельгиец восстанавливается от повреждения подколенного сухожилия и сможет вернуться на поле не раньше декабря 2018 года.

В нынешнем сезоне Фертонген провел за "шпор" 8 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.