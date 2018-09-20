СМИ: "Интер" хочет продлить контракт с Икарди, стороны не договорились по зарплате

"Интер" работает над новым контрактом для нападающего Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere della Sera, в данный момент клуб ведет переговоры с супругой игрока Вандой Нарой, которая является его агентом. Нынешнее соглашение истекает в 2021 год. В контракте прописана сумма отступных в 110 миллионов долларов, которая действительная для зарубежных клубов.

Клуб хочет продлить контракт до 2023 года и повысить сумму отступных до 130 миллионов евро. При этом стороны пока не договорились о зарплате. "Интер" предлагает 6,5 миллионов евро в год, а Ванда Нара считает, что ее муж должен зарабатывать 8 миллионов за сезон.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец провел 4 матча за "Интер". В его активе один гол и одна результативная передача.

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