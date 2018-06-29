СМИ: Иммобиле ведет переговоры с "Миланом"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле может перейти в "Милан", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, футболист сообщил "Милану", что готов перейти даже если клуб не сможет обжаловать исключение из еврокубков на один сезон. При этом "Лацио" не хочет терять игрока, поэтому "Милану" будет непросто убедить римский клуб согласиться на трансфер.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 47 матчей за всех турнирах и забил 41 мяч при 11 голевых передачах.