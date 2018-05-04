СМИ: Икарди покинет "Интер" в случае невыхода команды в Лигу чемпионов

Нападающий "Интера" Мауро Икарди намерен покинуть команду, если она не завоюет путевку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, сообщает abola.pt. Руководство черно-синих не хочет идти на поводу у игрока и отпускать его в другой клуб. В тоже время "Интер" не сможет препятствовать трансферу аргентица, если кто-то предложит за него за сумму отступных в размере 110 миллионов евро.

За тура до окончания чемпионата Италии "Интер" располагается на пятом месте, отставая от идущих выше"Ромы" и "Лацио" на 4 очка.

В нынешнем сезоне Икарди провел за "Интер" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.



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