СМИ: Икарди не будет продлевать контракт с "Интером"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди не будет продлевать контракт с миланским клубом, информирует TyC Sports.

По данным издания, супруга футболиста Ванда Нара сообщила о том, что ее муж не будет подписывать новое соглашение с клубом. Действующий контракт Икарди с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.

Трансферная стоимость футболиста по данным transfermarkt составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 22 матча за "Интер", забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.

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