СМИ: Игуаин просит отпустить его в "Челси"

Форвард "Милана" Гонсало Игуаин хочет перейти в "Челси", сообщают итальянские СМИ. За россонери он выступает на правах аренды, его контракт принадлежит "Ювентусу".

Как сообщает Sky Sport Italia, аргентинец подал официальный запрос о трансфере. Он хочет перейти в "Челси", где работает главный тренер Маурицио Сарри, под руководством которого он играл в "Наполи".

При этом "Милан" не хочет отпускать игрока, не получив замену. Клуб арендовал футболиста за 18 миллионов евро с опцией выкупа еще за 16. "Ювентус" также хочет получить компенсацию за аргентинца, и клуб не устраивает предложение "Челси" включить в сделку Альваро Морату. "Ювентус" мог был отдать Игуаина в 18-месячную аренду в "Челси" с обязательством выкупить контракт, но такой вариант не подходит уже "Милану".

В текущем сезоне 31-летний Гонсало Игуаин провел 21 матч за "Милан" и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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