СМИ: Игуаин попросил "Ювентус" выставить его на трансфер

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин в понедельник, 30 июля, приступит к тренировкам с командой, сообщает La Stampa. По информации источника, несмотря на то, что 30-летний аргентинец готовится к новому сезону со "старой синьорой", он намерен сменить клуб.

Отмечается, что Игуаин уже обратился к руководству туринцев по поводу своего трансфера в другой клуб. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что нападающим интересуются "Челси" и "Милан".

По данным итальянской прессы, "Юве" готов отпустить игрока в итальянский клуб, если частью сделки станет защитник "россонери" Леонардо Бонуччи.

Аргентинский нападающий выступает за "Ювентус" с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 60 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забив 23 мяча и сделав 7 голевых передач.