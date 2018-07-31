СМИ: Игуаин перейдет в "Милан" за 54 миллиона евро

"Ювентус" договорился с "Миланом" о продаже нападающего Гонсало Игуаина, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, 30-летний аргентинец пополнит состав "россонери" за 54 миллиона евро.

Планируется, что первый платеж клуба из Милана составит 18 миллионов за аренду форварда на один сезон с опцией последующего выкупа контракта игрока за дополнительные 36 миллионов евро. Источник отмечает, что сам Игуаин не готов к аренде. Вероятность того, что его удастся переубедить, сохраняется.

"Милан" не готов платить полную сумму за трансфер нападающего единовременно из-за риска санкций со стороны УЕФА. Клуб добился права сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19 только после обращения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).