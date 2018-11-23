СМИ: Игуаин может вернуться в "Ювентус"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин может вернуться в "Ювентус", информирует Corriere dello Sport. По данным источника, такое решение может быть принято из экономических соображений.

Миланский клуб арендовал форварда "бьянконери" за 18 миллионов евро с последующим правом выкупа за 36 миллионов евро. Клуб также подписал полузащитника "Фламенго" Лукаса Пакета за 35 миллионов на 5 лет. У Игуаина контракт с "Ювентусом" до 2021 года, выкуп обойдется "Милану" почти в 37 миллионов. В клубе сомневаются по поводу таких трат.

Игуаин в текущем сезоне провел 13 матчей за "Милан", забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

"Милан" после 12 туров занимает 5-е место в чемпионате Италии, имея в активе 21 очко.

Напомним, Игуаин стал игроком "Милана" 2 августа 2018 года. До этого 30-летний аргентинец был игроком "Наполи" с 2013 по 2016 год, а затем перешел в "Ювентус".

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