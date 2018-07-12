СМИ: Игуаин готов перейти в "Челси"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в "Челси", сообщает calciomercato.com. По информации издания, аргентинский форвард согласится на переход в английский клуб, если "синие" удовлетворят его финансовые требования. В Турине зарплата 30-летнего форварда составляет 7,5 миллионов евро. В Лондоне он хочет получать не меньше 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что боссы "старой синьоры" готовы расстаться с Игуаином для соблюдения финансового fair play после покупки у "Реала" Криштиану Роналду. За 33-летнего португальца "Юве", по неофициальной информации, заплатил 112 миллионов евро. На продаже южноамериканца клуб рассчитывает выручить не менее 70 миллионов евро.

Игуаин выступает за "Ювентус" с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 60 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забив 23 мяча и сделав 7 голевых передач.