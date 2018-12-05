СМИ: Ибрагимович не станет переходить в "Милан"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не станет переходить в "Милан"​, сообщает Expressen. Семья 37-летнего шведского форварда не хочет переезжать в Европу.

Помимо родственников, "Лос-Анджелес Гэлакси" делает все возможное, чтобы удержать в клубе Ибрагимовича. Руководство американской команды планирует улучшить условия контракта для 37-летнего шведа.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович перейдет в "Милан" на полгода.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и отдал семь результативных передач.