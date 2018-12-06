СМИ: Гризманн станет трансферной целью "Баварии" летом 2019 года

"Бавария" планирует приобрести нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна летом 2019 года, сообщает Corriere dello Sport.

Руководство немецкого клуба видит в 27-летнем французе замену 34-летнему крайнему полузащитнику Арьену Роббену, у которого заканчивается контракт 30 июня 2019 года. Сообщается, что отступные в контракте Гризманна составляют около 200 миллионов евро.

Напомним, что Гризманн занял третье место в голосовании за награду "Золотой мяч" в 2018 году. На второй строчке расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду​, а первым стал хавбек "Реала" Лука Модрич.

В текущем сезоне Гризманн сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.

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