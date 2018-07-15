СМИ: Голкипер "ПСЖ" Ареола заменит Алиссона в "Роме" в случае его ухода

Если голкипер "Ромы" Алиссон покинет команду, его заменит вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареола, сообщает Premium Sport.

Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в "Реал". Ареола, по имеющейся информации, договорился с римским клубом о переходе, если римляне лишатся своего ведущего вратаря. Француз, в свою очередь, может стать запасным вратарем "ПСЖ", если не уйдет - команду пополнил Джанлуиджи Буффон.

25-летний французский вратарь в прошлом сезоне провел 43 матча за "ПСЖ", пропустил 35 мячей и 21 раз отыграл "на ноль".