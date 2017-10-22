СМИ: Гаттузо может сменить Монтеллу у руля "Милана"

Бывший полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить "россонери" в случае увольнения Винченцо Монтеллы. Как сообщает Corriere della Sera, руководство "Милана" готово отправить в отставку Монтеллу, если команда проиграет "Дженоа" в ближайшем матче серии А.

Гаттузо сейчас работает с молодежной командой "Милана", а в случае отставки Монтеллы будет до конца сезона возглавлять основную команду. Напомним, что "Милан" после восьми туров занимает десятое место в турнирной таблице серии А с 12 очками.