20:33 | Футбол — Италия

СМИ: "Фиорентина" предложит новый контракт Джованни Симеоне


"Фиорентина" хочет продлить контракт с нападающим Джованни Симеоне, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, клуб отверг предложения по игроку из Англии и Испании. В частности, им интересовался "Тоттенхэм". "Фиорентина" запланировала переговоры о продлении контракта с футболистом. Нынешнее соглашение истекает в 2022 году.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец провел один мяч за команду и записал в свой актив гол и результативную передачу. За его игрой в матче с "Кьево" (6:1) с трибуны наблюдал его отец Диего Симеоне.

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/

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