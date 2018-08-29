СМИ: "Фиорентина" предложит новый контракт Джованни Симеоне

"Фиорентина" хочет продлить контракт с нападающим Джованни Симеоне, сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Tuttosport, клуб отверг предложения по игроку из Англии и Испании. В частности, им интересовался "Тоттенхэм". "Фиорентина" запланировала переговоры о продлении контракта с футболистом. Нынешнее соглашение истекает в 2022 году.
В текущем сезоне 23-летний аргентинец провел один мяч за команду и записал в свой актив гол и результативную передачу. За его игрой в матче с "Кьево" (6:1) с трибуны наблюдал его отец Диего Симеоне.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/