СМИ: Фабио Паратичи займет пост генерального директора "Ювентуса"

Фабио Паратичи станет новым генеральным директором "Ювентуса", сообщает Football Italia. 46-летний итальянец ранее занимал должность спортивного директора "бьянконери".

Паратичи заменит Джузеппе Маротту, который ранее покинул пост генерального директора "Ювентуса".

Сообщалось, что 46-летний менеджер сыграл важную роль при трансфере нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в туринский клуб.

В текущем сезоне "Ювентус" занимает первое место в чемпионате Италии после 12 туров с 34 очками.