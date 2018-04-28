СМИ: Джан намерен перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан может стать игроком "Ювентуса", сообщает Rai Sport. По данным издания, туринцы провели переговоры с агентом игрока и теперь настроены очень оптимистично.

Контракт 25-летнего немца с "Ливерпулем" истекает 30 июня этого года, после чего он станет свободным агентом. "Старая Сеньора" ведет полузащитника с января, в последнее время в гонку включились "Бавария" и "Манчестер Сити". Однако, по данным издания, Джан намерен отказать им и дать согласие на переезд в Турин.

Предварительно, немец подпишет пятилетний контракт с годовой зарплатой в пять миллионов евро. Джан играет за "Ливерпуль" с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провел 37 матчей и забил шесть голов.