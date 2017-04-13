СМИ: Дибала продлил контракт с "Ювентусом"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала продлил контракт с клубом, утверждает Tuttosport. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 23-летний игрок сборной Аргентины станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "Ювентуса" – больше зарабатывает только его соотечественник Гонсало Игуаин (7,5 миллиона в год).

Напомним, что Дибала перешел в "Ювентус" в 2015 году, подписав контракт на пять лет. Его зарплата составляет три миллиона евро в год.

