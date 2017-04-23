СМИ: Де Шильо уведомил "Милан" о желании перейти в "Ювентус"

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо хочет сменить клубную прописку, утверждает Football Italia. Игрок обороны уведомил руководство красно-черных о том, что не будет подписывать новый контракт. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2018 года.

24-летний итальянец хочет перейти в "Ювентус", чтобы продолжить работу с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри, который ранее возглавлял "россонери". Напомним, что под руководством специалиста Де Шильо дебютировал в серии А.

В текущем сезоне защитник провел в составе "Милана" 24 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи.