СМИ: де Фрай зимой отказался от перехода в "Зенит". Летом он перейдет в "Интер"

"Зенит" в зимнее трансферное окно пытался подписать контракт с защитником "Лацио" Стефаном Де Фраем, но стороны не пришли к соглашению, сообщает Fantagazzetta. 20 февраля 26-летний голландец в Инстаграме сообщил, что летом 2018 года покинет римкский клуб.

По информации источника, 26-летний голландец сделал выбор в пользу "Интера". Ожидается, что де Фрай подпишет контракт с "нерадзурри" летом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 4 миллиона евро в год.

Де Фрай выступает за "Лацио" с 2014 года. В этом сезоне он провел за клуб 29 матчей, забив 4 мяча и получив 3 желтые карточки.