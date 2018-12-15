16:08 | Футбол — Италия

СМИ: четыре специалиста претендуют на пост главного тренера "Ромы"

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"Рома" в ближайшее время может уволить Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера. Как утверждает Corriere dello Sport, 49-летний итальянец будет отправлен в отставку в случае поражения римлян в матче 16-го тура чемпионата Италии против "Дженоа", который пройдет 16 декабря.

На пост главного тренера "Ромы" претендуют четверо специалистов: бывший рулевой "Фиорентины"  Паулу Соуза, экс-наставник "Милана"  Винченцо Монтелла, бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании  Хулен Лопетеги и экс-рулевой римлян Фабио Капелло.

"Рома" занимает 9-е место в чемпионате Италии, имея в активе 21 очко после 15 туров. 

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