СМИ: "Челси" не выкупит контракт Сарри у "Наполи"

"Челси" не намерен выкупать контракт Маурицио Сарри у "Наполи", чтобы назначить его главным тренером.

Как сообщает Football Italia, ссылаясь на ряд итальянских и британских СМИ, в лондонском клубе рассчитывают, что специалист сможет самостоятельно решить вопрос с трудовым договором. Хоть неаполитанский клуб и назначил новым главным тренером Карло Анчелотти, Сарри все равно остается на контракте с "Наполи". Сумма расторжения, прописанная в соглашении - восемь миллионов евро.

По итальянским законам, контракт действует, если он не расторгнут по обоюдному согласию. Более того, с первого июня перестает действовать пункт о сумме в восемь миллионов евро, и "Наполи" может сам определить, за какие деньги готов отпустить тренера. Специалист хочет при помощи юристов добиться расторжения контракта с "Наполи" и готов для этого обратиться в ФИФА.