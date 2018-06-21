СМИ: "Челси" может приобрести Ругани у "Ювентуса" за 35-40 миллионов евро

"Челси" хочет приобрести защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calcionews24.com, английский клуб готов заплатить за игрока 35 миллионов евро плюс бонусы. "Ювентус" рассчитывает выручить за футболиста 35-40 миллионов. 23-летний итальянец не против сменить клуб, так как хотел бы играть чаще.

В прошлом сезоне защитник провел 26 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.