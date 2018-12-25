СМИ: бывший ассистент Капелло в сборной России может возглавить "Рому"

Экс-футболист и бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло Кристиан Пануччи​ может стать новым главным тренером "Ромы"​, сообщает Tuttomercatoweb. 45-летний итальянец выступал на позиции защитника за римский клуб с 2001 по 2009 год.

Руководство "Ромы" недовольны успехами команды под руководством главного тренера Эузебио Ди Франческо. Итальянский клуб занимает 10-е место в серии А после 17 туров с 24 очками.

Сообщается, что основным кандидатом на пост наставника римского клуба в случае отставки 49-летнего специалиста станет Паулу Соуза, ранее работавший в "Лестер Сити", "Базеле" и "Фиорентине". При этом легенды "Ромы" Франческо Тотти и Даниеле де Росси выступают за назначение Пануччи.

Пануччи работал в национальной команде России с 2012 по 2014 год. В настоящее время 45-летний итальянский специалист занимает пост главного тренера сборной Албании.