СМИ: Буффон скоро объявит о завершении карьеры

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон решил завершить карьеру по окончании сезона. Как сообщает Corriere della Sera, 40-летний игрок должен объявить о своем решении в ближайшее время, не дожидаясь окончания сезона.

По данным источника, Буффону не понравились слова главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо, который заявил, что легендарный вратарь заслуживает лучшего прощания, чем уход из футбола после поражения сборной Италии от Швеции в стыковых матчах чемпионата мира.