СМИ: Буффон близок к переходу в "ПСЖ"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может стать игроком "ПСЖ", сообщают французские СМИ.

Как информируют Le Parisien и Canal +, вратарь ведет переговоры с парижским клубом, и на данный момент стороны серьезно продвинулись в обсуждении возможного сотрудничества. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Ливерпуля".

До этого стало известно, что 40-летний футболист покинет "Ювентус" по окончании сезона. 19 мая в чемпионате Италии он сыграет последний матч за команду против "Вероны".

В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в серии А, пропустил 14 мячей и 11 раз отыграл "на ноль".