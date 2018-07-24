СМИ: Бонуччи назвал условие, при котором вернется в "Ювентус"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи может вернуться в "Ювентус", если договорится с руководством туринского клуба о приемлемых размерах заработной платы, утверждает calciomercato.

В "Милане" 31-летний итальянец зарабатывает 10 миллионов евро в год. Если Бонуччи удастся договориться с туринским клубом о похожих финансовых условиях, то его возвращение в состав "бьянконери" будет возможным.

Сообщается, что "Ювентус" не готов платить столь высокую зарплату защитнику.

Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год. Он 6 раз становился чемпионом Италии в составе туринского клуба. В минувшем сезоне итальянец провел 51 матч за "Милан", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.