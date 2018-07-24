СМИ: Бонуччи может вернуться в "Ювентус"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи может вновь стать игроком "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, игрок из-за трудностей в "Милане" начал интересоваться возможностью возвращения в "Ювентус" еще в январе. Указано, что он преодолел разногласия с главным тренером "Юве" Массимилиано Аллегри. Теперь же его переход в бывший клуб выглядит весьма вероятным.

Возможно, поспособствуют этому переговоры о переходе в "Милан" Гонсало Игуаина. По имеющейся информации, защитник может вернуться в туринский клуб в рамках сделки о продаже аргентинца.

31-летний итальянец в прошлом сезоне провел 51 матч за "Милан" и забил два мяча при одной голевой передаче. Вместе с "Ювентусом" он шесть раз выиграл чемпионат Италии.