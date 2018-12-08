СМИ: Болельщики "Интера" устроили беспорядки на стадионе "Ювентуса"

Болельщики "Интера" неподобающим образом вели себя во время матча с "Ювентусом" (0:1) на трибунах стадиона в Турине, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и ряд других источников, болельщики гостей оторвали несколько сидений на "Альянц Стэдиум" и нанесли повреждения туалетам на стадионе. Кроме того, они столкнули стюарда (женщину) с трибуны.

Указано, что инциденты были связаны с тем, что части болельщиков не разрешили зайти на трибуны из-за билетов с чужим именем, под которыми они пытались пройти. Остальные также покинули стадион в знак протеста, но перед этим устроили на стадионе беспорядок.

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