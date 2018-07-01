СМИ: "Барселона" включилась в борьбу за Милинковича-Савича

Интерес к полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу проявляет "Барселона", сообщают итальянские СМИ.
Как информирует La Repubblica, взамен "Барса" может отдать полузащитника Рафинью Алькантару. Также на игрока претендуют "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". "Лацио" оценивает его в 150 миллионов евро.
23-летний серб в прошлом сезон провел 48 матчей за римскую команду во всех турнирах и забил 14 мячей при девяти голевых передачах.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Лацио
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Рафинья Алькантара