СМИ: "Барселона" включилась в борьбу за Милинковича-Савича

Интерес к полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу проявляет "Барселона", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Repubblica, взамен "Барса" может отдать полузащитника Рафинью Алькантару. Также на игрока претендуют "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". "Лацио" оценивает его в 150 миллионов евро.

23-летний серб в прошлом сезон провел 48 матчей за римскую команду во всех турнирах и забил 14 мячей при девяти голевых передачах.