СМИ: Балотелли близок к попаданию в сборную Италии впервые после ЧМ-2014

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли попал в расширенный состав сборной Италии на товарищеские матчи с Аргентиной и Англией, утверждает Nice-Matin. 27-летний форвард не играл за национальную команду после чемпионата мира-2014, где итальянцы не вышли из группы.

Балотелли обходили вниманием оба предыдущих главных тренера итальянской сборной - Антонио Конте и Джампьеро Вентура. Сейчас командой на правах исполняющего обязанности руководит Луиджи Ди Бьяджо.

Балотелли в текущем сезоне забил 14 голов в 20 матчах чемпионата Франции. В общей сложности за время выступлений в "Ницце" он отличился 39 раз в 61 игре во всех турнирах.

С Аргентиной Италия сыграет 23 марта, с Англией - 27 марта.