СМИ: Бакка уходит из "Милана" из-за недовольства Монтеллы

Агент нападающего "Милана" Карлоса Бакки Серхио Барилья начал переговоры с ркуоводством клуба о возможном уходе форварда из команды, сообщает Calciomercato. Представитель игрок провел встречу с генеральным директором Марко Фассоне и спортивным директором Массимо Мирабелли. Колумбиец хочет уйти из-за того, что его игрой недовллен главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла.

Напомним, Бакка перешел в "Милан" из "Севильи" в 2015 году. В этом сезоне колумбиец провел 29 матчей в чемпионате, в которых забил 13 мячей.