СМИ: Арривабене после ухода из "Феррари" может получить работу в "Ювентусе"

Бывший руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене, возможно, будет работать в "Ювентусе", сообщают итальянские СМИ.

По информации Corriere della Sera, президент "Юве" Андреа Аньелли провел переговоры с функционером. Ему предложили должность в клубе. Он не станет преемником ушедшего в "Интер" Джузеппе Маротты - работа Арривабене, если переговоры окажутся успешными, будет связана с коммерческим сектором.

61-летний Маурицио Арривабене руководил "Феррари" с ноября 2014 года. Его сменил 49-летний Маттиа Бенотто.

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