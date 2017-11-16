СМИ: Анчелотти согласен возглавить сборную Италии

Федерация футбола Италии ведет переговоры с Карло Анчелотти о назначении его на должность главного тренера национальной команды, утверждает Gazzetta dello Sport. Специалист согласен возглавить сборную. При этом отмечается, что стороны еще не достигли соглашения.
На данный момент должность главного тренера сборной является вакантной. После невыхода в финальную часть чемпионата мира-2018 федерация отправила в отставку Джампьеро Вентуру.
В стыковых матчах итальянцы уступили Швеции (0:1, 0:0) и впервые за 60 лет не попали на чемпионат мира.
Напомним, что предыдущим клубом Анчелотти была "Бавария", в которой он работал с 2016 по 2017 год. В сентябре он был уволен за неудовлетворительные результаты команды.
sk0marov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout
14:44