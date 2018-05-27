СМИ: Анчелотти хочет пригласить Алиссона и Дембеле в "Наполи"

Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти определился с первыми трансферными целями на летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, неаполитанцы заинтересованы в услугах вратаря "Ромы" Алиссон и полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле.

Издание отмечает, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис готов рассмотреть возможность обновления состава после того, как команду могут покинуть Жоржинью, Марек Хамшик и Хосе Кальехон.

Напомним, контракт Алиссона с "Ромой" рассчитан до лета 2021 года, его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.com, составляет 45 миллионов евро. Соглашение Дембеле с неаполитанцами действует до конца сезона-2018/19 (цена – 18 миллионов евро).