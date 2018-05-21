СМИ: Аллегри не стал продлевать контракт с "Ювентусом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не стал подписывать новый контракт с клубом, сообщает TuttoJuve. Действующее соглашение 50-летнего специалиста рассчитано до лета 2020 года. Ранее ожидалось, что оно будет продлено до конца сезона-2020/21.

При этом источник отмечает, что переговоры между Аллегри и боссами "старой синьоры" прошли позитивно. Планируется, что вопрос о продлении контракта главного тренера туринцев будет обсуждаться после завершения сезона-2018/19.

Напомним, в этом сезоне "Ювентус" под руководством Аллегри выиграл чемпионат (в седьмой раз подряд) и Кубок Италии (в четвертый раз кряду), а также дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступил "Реалу".