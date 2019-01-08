СМИ: Аллегри может возглавить "Реал"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал" в следующем сезоне. Как утверждает El Chiringuito, президент "королевского клуба" Флорентино Перес сожалеет о своем решении назначить на этот пост аргентинского специалиста Сантьяго Солари, поэтому хочет пригласить 51-летнего итальянца.

Сообщается, что первоначальной целью Переса был главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, однако впоследствии функционер решил отказаться от этой идеи из-за ее сложной реализации. Контракт Аллегри с "Ювентусом" рассчитан до 2020 года. Итальянец примет окончательное решение о своем будущем в марте.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" четыре раза становились чемпионами Италии.

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